Мошенники обманом завладели миллионами писателя Эдварда Радзинского

Мошенники выманили 45 миллионов рублей у писателя Эдварда Радзинского

Мошенники выманили у писателя Эдварда Радзинского 45 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, злоумышленники представились сотрудниками «Википедии» и предложили обновить о нем информацию, но писатель, сославшись на занятость, повесил трубку. После этого на связь вышли лжесотрудники ФСБ, которые манипуляциями убедили писателя, что его накопления под угрозой и их хотят перевести в фонд помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В итоге историк снял все свои сбережения, которые он копил на новую квартиру, и передал выступившему в роли сотрудника ФСБ 19-летнему курьеру, работавшему на мошенников. Позже сотрудники МВД вычислили курьера и задержали его.

25 июня сообщалось, что аналогичную схему мошенники отработали на художнике Никасе Сафронове. Злоумышленники позвонили художнику, заявили, что они являются представителями «Википедии», и сообщили Сафронову, что обнаружили ошибку в статье о нем, предложив исправить ее.