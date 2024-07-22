Москвич изнасиловал 14-летнюю девочку и попал под следствие

В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю незнакомку

В Москве задержали 27-летнего местного жиителя, изнасиловавшего 14-летнюю незнакомую девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 июля мужчина около дома на Загорьевском проезде угрожал подростку расправой, а затем надругался над девочкой. Он похитил у потерпевшей имущество на пять тысяч рублей и сбежал. Несовершеннолетняя рассказала о произошедшем родителям, и те обратились в полицию.

Москвича удалось вычислить и задержать. Против него возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование»), пункта «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункта «г» части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать о помещении обвиняемого в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 39-летний мужчина почти полгода насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы.

