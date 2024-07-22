Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:02, 22 июля 2024Силовые структуры

Москвич изнасиловал 14-летнюю девочку и попал под следствие

В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю незнакомку

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве задержали 27-летнего местного жиителя, изнасиловавшего 14-летнюю незнакомую девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 июля мужчина около дома на Загорьевском проезде угрожал подростку расправой, а затем надругался над девочкой. Он похитил у потерпевшей имущество на пять тысяч рублей и сбежал. Несовершеннолетняя рассказала о произошедшем родителям, и те обратились в полицию.

Москвича удалось вычислить и задержать. Против него возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование»), пункта «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункта «г» части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать о помещении обвиняемого в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 39-летний мужчина почти полгода насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сын российского губернатора погиб в ДТП. Его водитель после аварии кричал «мне хана!»

      Женщина выиграла иск против покашлявшего на нее босса

      Россиян предупредили о возможных провокациях на Олимпиаде

      Украинские беспилотники уничтожили над российским регионом

      В США заявили о планах Трампа выдвинуть ультиматум Зеленскому

      Москвич изнасиловал 14-летнюю девочку и попал под следствие

      Болгария передаст ВСУ излишки боеприпасов

      Группа туристов с детьми пропала в горах Осетии

      Брачные игры косуль в российском регионе попали на видео

      Попавший под атаку дрона ВСУ россиянин скончался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше