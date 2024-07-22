Москвичам пообещали грозы

Синоптик Леус: 22 июля в Москве пройдут ливни с грозами

В понедельник, 22 июля, в Москве пройдут ливни с грозами. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Из-за атмосферного фронта, смещающегося с севера, в городе установится преимущественно облачная погода. «В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, локальные кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами», — объяснил синоптик.

Днем температура в столице достигнет 20-22 градусов тепла, что на два-три градуса ниже климатической нормы. В Московской области столбики термометров опустятся до плюс 18 — плюс 23 градусов. Также ожидается северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 22 июля станет самым холодным днем на неделе.