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07:32, 22 июля 2024Экономика

Москвичей предупредили о самом холодном дне на неделе

Синоптик Вильфанд: 22 июля станет самым холодным днем на неделе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В понедельник, 22 июля, в Москве ожидается самая прохладная погода на текущей неделе. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Ночью температура составит около 15 градусов, дневные температуры отметятся в 21-23 градуса, на юге столицы — 18-25 градусов», — рассказал синоптик. Вильфанд уточнил, что показатели будут примерно на один градус ниже климатической нормы.

По словам метеоролога, понижение температуры связано с прохождением через регион холодного фронта. Ожидается много облаков в течение дня. Воздушные массы будут перемещаться не с северо-востока, а с севера, отметил Вильфанд. Порывы ветра могут достигать 5-10 метров в секунду, в некоторых районах Москвы может пройти кратковременный дождь с грозой.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что самым теплым днем на этой неделе в Москве станет среда, 24 июля. Воздух прогреется до 28 градусов Цельсия. К концу недели жара немного спадет, подчеркнул синоптик.

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      Нина Ташевская
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