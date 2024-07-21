Москвичам назвали самый теплый день на следующей неделе

В среду на следующей неделе температура в Москве поднимется до 28 градусов тепла

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что в понедельник в российской столице ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем при этом составит 21-23 градуса тепла.

Со вторника, по словам Леуса, температура воздуха повысится до 24-26 градусов. Самым же теплым днем на неделе станет среда — воздух прогреется до 28 градусов. К концу недели, подчеркнул специалист, температурные показатели вернутся ко вторничным.

Ранее жителей Москвы предупредили о грозе. Сообщалось, что в воскресенье, 21 июля, ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.

До этого синоптик Александр Ильин рассказал россиянам о погоде в августе. По его словам, столбики термометров в конце лета будут показывать плюс 21-26 градусов.