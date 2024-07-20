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12:26, 20 июля 2024Экономика

Москвичей предупредили о грозе

В столице ввели желтый режим погодной опасности из-за надвигающейся грозы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве и Московской области в связи с ожидаемой во второй половине дня грозой синоптики Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности, передает ТАСС.

В субботу, 20 июля, в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем будет держаться на отметке плюс 23-25 градуса Цельсия.

В воскресенье, 21 июля, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами ожидается гроза. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В дневные часы столбики термометров будут держаться на отметках плюс 23-25 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал москвичам о погоде в августе. Последний месяц лета окажется теплым, спрогнозировал он. Столбики термометров будут превышать нормативы на 2-4 градуса.

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