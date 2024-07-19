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16:26, 19 июля 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в конце лета

Синоптик Ильин: в августе в столице ожидается теплая погода

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Конец июля встретит москвичей незначительным похолоданием, при этом на протяжении всего последнего месяца лета ожидается теплая погода. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Холодный фронт, который пройдет в конце июля, задержится ненадолго, сообщил синоптик. Он также добавил, что климатическая норма температуры для августа несколько ниже, чем для июля. Несмотря на это температура в августе будет превышать показатель примерно на 2-4 градуса. Столбики термометров в дневное время, скорее всего, будут держаться на отметках плюс 21-26 градусов тепла, добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы в субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, бархатный сезон, когда температура воздуха и воды практически сравняется. Днем ожидается 21-26 градусов тепла в Москве, 22-25 по области, что полностью соответствует климатическим нормам.

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      Мария Черкасова
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