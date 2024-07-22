Мужчина помог чужой семье с похоронами и выиграл в лотерею

В Таиланде мужчина выиграл в лотерею после помощи незнакомцам с похоронами

Мужчина из Таиланда помог организовать похороны чужой семье и выиграл в лотерею. Об этом сообщает The Thaiger.

Парамедик, спасатель из провинции Амнатчарен — Ютасат Мутучита — выиграл первый приз в лотерее сразу после безвозмездной помощи незнакомцам. 50-летний Мутучита считает, что именно его добрый поступок принес ему 6 миллионов батов (14,5 миллиона рублей).

Мутучита рассказал, что помогал местной семье доставить тело умершего в храм на спасательной машине. Во время похорон поблизости продавали лотерейные билеты, и присутствующие покупали их, пока не остался только один билет. Мутучита объяснил, что купил последний билет, не задумываясь о возможном выигрыше.

«Оставался только один билет, который никто не купил, и я решил приобрести его за 20 минут до начала розыгрыша за 100 батов. Обычно пара билетов стоит 120 батов, но, поскольку это был один билет, продавец снизил цену до 100 батов. Я купил его не задумываясь, просто потому что он был последним», — сказал Мутучита.

Мужчина очень удивился выигрышу. На полученные деньги он планирует построить новый дом вместо разваливающегося старого. Оставшиеся деньги мужчина намерен отложить. Мутучита собирается продолжить работу спасателем.

Ранее сообщалось, что в американском штате Небраска женщина выиграла 220 тысяч долларов благодаря лотерейному билету, напечатанному по ошибке. Она призналась, что подобное с ней уже происходило.