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15:02, 22 июля 2024Из жизни

Мужчина провел в застрявшем лифте 42 часа

Мужчина из Индии застрял в лифте больницы и провел там почти двое суток

Фото: Scarbor Siu / Unsplash

В Индии мужчина застрял в лифте и провел в нем 42 часа. Об этом сообщает BBC News.

59-летний Равиндран Наир отправился больницу, где работала его жена, на осмотр из-за проблем со спиной после падения. Мужчина обычно пользовался служебным лифтом вместе с женой, но на этот раз использовал лифт для посетителей и застрял между первым и вторым этажами. Свет внутри кабины погас, Наир стал жать на кнопку связи с диспетчером, но никто не отвечал. Тогда он начал звонить по указанному в лифте номеру, а затем попытался связаться с женой, но это было бесполезно: в шахте лифта не было связи.

Наир запаниковал, стал кричать и бить кулаками по дверям, но его никто не слышал. Ничего не принесла и попытка раздвинуть створки руками. В какой-то момент мужчина выронил телефон на пол, и он отключился. Вскоре Наир перестал понимать, сколько прошло времени. В одном углу кабины он спал, а другой — использовал в качестве туалета. Технический специалист нашел и освободил Наира почти через двое суток. Мужчина провел две ночи без еды, воды и света.

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Наира осмотрели медики и диагностировали у него обезвоживание и проблемы со спиной. Первым делом после освобождения он позвонил жене. Больница принесла мужчине извинения.

Ранее сообщалось, что женщину, отдыхавшую на пляже в Японии, унесло течением на 80 километров от берега. Спасатели вытащили ее из воды лишь через 38 часов.

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      Антонина Черташ
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