На Сахалине спасли раненого сивуча

На Сахалине зоозащитники спасли сивуча от пластиковой удавки

На Сахалине зоозащитники спасли раненого сивуча. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Волонтеры нашли пострадавшее животное на Охотском побережье Корсаковского района. На шее самки сивуча находилась пластиковая удавка, которая глубоко врезалась в кожу.

Зоозащитники решили спасти представительницу семейства ушастых тюленей. Они освободили ее от удавки, обработали рану и отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области местные жители спасли огромного и редчайшего орлана-белохвоста. Тогда очевидцы заметили птицу вблизи железнодорожной станции «Аксарайская» и обратили внимание на то, что она не может летать.