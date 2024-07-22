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19:03, 22 июля 2024Моя страна

На Сахалине спасли раненого сивуча

На Сахалине зоозащитники спасли сивуча от пластиковой удавки

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На Сахалине зоозащитники спасли раненого сивуча. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Волонтеры нашли пострадавшее животное на Охотском побережье Корсаковского района. На шее самки сивуча находилась пластиковая удавка, которая глубоко врезалась в кожу.

Зоозащитники решили спасти представительницу семейства ушастых тюленей. Они освободили ее от удавки, обработали рану и отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области местные жители спасли огромного и редчайшего орлана-белохвоста. Тогда очевидцы заметили птицу вблизи железнодорожной станции «Аксарайская» и обратили внимание на то, что она не может летать.

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      Мария Винар
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