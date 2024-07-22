На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

The Guardian: Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в ВСУ

Киев освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пишет The Guardian.

«Украина досрочно освободила 3800 заключенных в рамках новой программы, призванной восполнить пробелы в ВСУ. После двух с половиной лет тотальной войны правительство в Киеве изо всех сил пытается найти новобранцев», — пишет издание.

По данным Министерства юстиции, как передает The Guardian, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5900 человек, некоторым из них было отказано по состоянию здоровья.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев планирует, что на службу в украинскую армию поступит 5 тысяч осужденных. При этом «при самых благоприятных обстоятельствах» данные показатели могут утроиться и составить около 15 тысяч человек.