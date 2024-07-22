Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:19, 22 июля 2024Бывший СССР

На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

The Guardian: Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пишет The Guardian.

«Украина досрочно освободила 3800 заключенных в рамках новой программы, призванной восполнить пробелы в ВСУ. После двух с половиной лет тотальной войны правительство в Киеве изо всех сил пытается найти новобранцев», — пишет издание.

По данным Министерства юстиции, как передает The Guardian, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5900 человек, некоторым из них было отказано по состоянию здоровья.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев планирует, что на службу в украинскую армию поступит 5 тысяч осужденных. При этом «при самых благоприятных обстоятельствах» данные показатели могут утроиться и составить около 15 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Есть повреждения, возник пожар

      Россиянин Рублев опустился на девятую строчку в рейтинге ATP

      Премьера Британии призвали разрешить Украине бить по России переданным оружием

      На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

      Студентка сгорела во время квеста в Дагестане

      Россиянам назвали снижающий давление суп

      Зеленский прокомментировал выход Байдена из выборов президента США

      Лидеры стран ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов

      Раненная при атаке ВСУ на Белгородскую область женщина скончалась

      Обнаружена редкая черная дыра в центре Млечного Пути

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше