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20:22, 22 июля 2024Бывший СССР

На Украине предрекли новый кризис

Депутат Рады Южанина: проблема отсутствия кадров хуже энергетического кризиса

Фото: Reuters

Если Украина не начнет решать проблему отсутствия кадров, это обернется очень серьезными последствиями для страны. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина, передает «Инсайдер UA».

Она сообщила, с 24 февраля 2022 года ВВП Украины снизился на 30 процентов и половина бизнесов закрылась. Для решения проблемы Украине нужно привлекать иностранцев для работы. Однако в правительстве пока только готовится обсуждение этого вопроса.

При этом, по ее словам, люди на рабочих местах заявляют, что, если за три месяца проблема отсутствия кадров не решится, «это будет хуже, чем энергетический кризис».

Ранее стало известно, что в Международном валютном фонде видят признаки замедления украинской экономики на фоне перебоев в подаче электроэнергии и затягивания конфликта на востоке страны. Несмотря на это, в фонде ожидают, что Киеву хватит денежных средств для выплаты задолженности перед фондом за счет значительной внешней поддержки.

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      Илья Таксюр
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