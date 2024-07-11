В МВФ заявили о «невероятно высоких» рисках для украинской экономики

МВФ: экономика Украины замедляется на фоне перебоев в подаче электроэнергии

В Международном валютном фонде (МВФ) видят признаки замедления украинской экономики на фоне перебоев в подаче электроэнергии и затягиванием конфликта на востоке страны. Об этом заявила официальный представитель МВФ Джули Козак, ее слова приводит ТАСС.

Она также указала на факт ухудшения настроений среди представителей международного сообщества по поводу того, как развивается нынешний конфликт с Россией. «Риски по-прежнему невероятно высоки из-за неопределенности касательно конфликта», — посетовала Козак.

Официальный представитель напомнила, что аналитики МВФ ранее ухудшили собственный прогноз по темпам роста украинской экономики на 2024 год с апрельских 3,2 процента до диапазона 2,5-3,5 процента. Несмотря на это, как уточнила она, в фонде ожидают, что властям Украины хватит денежных средств для выплаты задолженности перед фондом за счет значительной внешней поддержки.

Кроме того, представители МВФ работают с Киевом над принятием необходимых макроэкономических мер и реализацией реформ ради улучшения перспектив национальной экономики. На этом фоне в фонде призывают власти Украины и дальше продолжать подобную деятельность, заключила Козак.

В первой половине июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что к тому времени в стране было уничтожено в общей сложности 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. За несколько месяцев в стране, как подчеркивал он, было разрушено 9 гигаватт энергетических мощностей. В свою очередь, эксперты Киевской школы экономики оценили суммарный ущерб местной энергоинфраструктуре в 56 миллиардов долларов.