Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:02, 22 июля 2024Бывший СССР

На Украине предрекли серьезные потери среди мобилизованных заключенных

The Guardian: ВСУ следует ожидать серьезных потерь среди заключенных

Фото: Thomas Peter / РИА Новости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует ожидать серьезных потерь среди мобилизованных заключенных. Об этом заявил инструктор украинской армии Денис Кравченко, его цитирует The Guardian.

По его словам, проходящие подготовку мобилизованные заключенные уже этим летом будут отправлены в штурмовые подразделения для участия в боях против Российской армии.

«За последние два месяца наш батальон потерял 20 человек. По всей линии соприкосновения это около 50 человек в день. Мы к этому привыкли», — рассказал инструктор.

Он добавил, что украинской армии для решения проблемы низкого темпа мобилизации стоит увеличить зарплаты военным и больше заниматься пиаром.

Ранее стало известно, что Киев освободил 3,8 тысячи заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах ВСУ. По данным министерства юстиции, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тысячи человек, однако части из них было отказано по состоянию здоровья.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине объявили в розыск подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он следил за экс-депутатом Рады несколько недель

      В ЕС назвали поездки Орбана в Россию и Китай неприемлемыми

      Глава МИД Германии прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

      Стало известно о пострадавших при обрушении магазина после взрыва в российском городе

      В Тбилиси оценили перспективы иска президента Грузии против закона об иноагентах

      Мужчину четыре дня держали в темной комнате в попытке заставить уволиться

      Врач предупредила о вреде контактных линз

      В Европе заявили об изменении отношения Зеленского к переговорам с Россией

      Россиянин осквернил могилу основателя ЧВК «Вагнер» с помощью трех плакатов и попался

      В России представят первый VR-тренажер для «Солнцепека»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше