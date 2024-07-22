На Украине предрекли серьезные потери среди мобилизованных заключенных

The Guardian: ВСУ следует ожидать серьезных потерь среди заключенных

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует ожидать серьезных потерь среди мобилизованных заключенных. Об этом заявил инструктор украинской армии Денис Кравченко, его цитирует The Guardian.

По его словам, проходящие подготовку мобилизованные заключенные уже этим летом будут отправлены в штурмовые подразделения для участия в боях против Российской армии.

«За последние два месяца наш батальон потерял 20 человек. По всей линии соприкосновения это около 50 человек в день. Мы к этому привыкли», — рассказал инструктор.

Он добавил, что украинской армии для решения проблемы низкого темпа мобилизации стоит увеличить зарплаты военным и больше заниматься пиаром.

Ранее стало известно, что Киев освободил 3,8 тысячи заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах ВСУ. По данным министерства юстиции, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тысячи человек, однако части из них было отказано по состоянию здоровья.