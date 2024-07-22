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01:27, 22 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили об агонии остатков украинской государственности

Медведчук: Украина Зеленского стала неудавшимся политическим проектом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Остатки украинской государственности переживают агонию. Об этом заявил глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье «Украинский суверенитет и независимость канули в лету», опубликованной «Известиями».

«Украина [президента Владимира] Зеленского стала политическим и экономическим банкротом, неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия», — написал он. Медведчук отметил, что «так называемая украинская элита» окончательно построила государство для себя против народа. При этом он указал, что в настоящее время украинским государственным аппаратом некому управлять. Кроме того, по словам Медведчука, данный аппарат разрушен до основания, на смену ему пришел «политический кровавый цирк».

В заключение Медведчук добавил, что в настоящее время необходимо думать не о государстве и его территориальной целостности, а о судьбе простых украинцев и их будущем.

Ранее Виктор Медведчук обвинил Зеленского в превращении Украины в концлагерь.

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      Марина Совина
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