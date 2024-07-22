Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:36, 22 июля 2024Забота о себе

Назван простой способ взбодриться утром

Фитнес-тренер Бахтурина рассказала, что взбодриться утром поможет зарядка

Фото: Unsplash

Утренняя зарядка позволяет почувствовать бодрость и активировать работу тела и мозга, рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина. Простой способ взбодриться утром она назвала «Ленте.ру».

По словам фитнес-тренера, начинать утреннюю тренировку нужно с упражнений для крупных суставов. Выполнять их необходимо в спокойном темпе, поскольку тело требует постепенного пробуждения. Это могут быть стандартные вращения в суставах. Например, вращения в шейном отделе, вращения в запястьях, локтевом, плечевом, суставе. Далее идут наклоны корпуса, вращение в тазобедренном суставе, сгибание, разгибание в коленном суставе. Необходимо помнить и о проработке стоп, добавила специалистка.

Бахтурина отметила, что многие люди после пробуждения ощущают зажимы в мышцах спины или неприятные ощущения в позвоночнике. Они возникают из-за долгого неподвижного положения во сне и неудобной позы, объяснила она. Размять спину поможет упражнение «Кошка-корова».

Для этого встаем на четвереньки, на четыре опорные точки, и осуществляем прогиб корпуса вниз и, наоборот, округление спины наверх

Акулина Бахтуринафитнес-тренер

Следующее хорошее статичное упражнения для мышц спины — одна из базовых асан йоги, — поза «Собака мордой вниз», добавила тренер.

Кроме того, Бахтурина посоветовала включить в зарядку элементы растяжки. Для этого нужно использовать простые наклоны корпуса к ногам, упражнения «бабочка», «лягушка» и статичные выпады, заключила эксперт.

Материалы по теме:
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет» Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет»Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
17 августа 2023

Ранее Бахтурина назвала упражнение от головной боли. Она посоветовала практиковать позу плуга из йоги.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине объявили в розыск подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он следил за экс-депутатом Рады несколько недель

      В ЕС назвали поездки Орбана в Россию и Китай неприемлемыми

      Глава МИД Германии прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

      Стало известно о пострадавших при обрушении магазина после взрыва в российском городе

      В Тбилиси оценили перспективы иска президента Грузии против закона об иноагентах

      Мужчину четыре дня держали в темной комнате в попытке заставить уволиться

      Врач предупредила о вреде контактных линз

      В Европе заявили об изменении отношения Зеленского к переговорам с Россией

      Россиянин осквернил могилу основателя ЧВК «Вагнер» с помощью трех плакатов и попался

      В России представят первый VR-тренажер для «Солнцепека»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше