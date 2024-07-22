Назван простой способ взбодриться утром

Фитнес-тренер Бахтурина рассказала, что взбодриться утром поможет зарядка

Утренняя зарядка позволяет почувствовать бодрость и активировать работу тела и мозга, рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина. Простой способ взбодриться утром она назвала «Ленте.ру».

По словам фитнес-тренера, начинать утреннюю тренировку нужно с упражнений для крупных суставов. Выполнять их необходимо в спокойном темпе, поскольку тело требует постепенного пробуждения. Это могут быть стандартные вращения в суставах. Например, вращения в шейном отделе, вращения в запястьях, локтевом, плечевом, суставе. Далее идут наклоны корпуса, вращение в тазобедренном суставе, сгибание, разгибание в коленном суставе. Необходимо помнить и о проработке стоп, добавила специалистка.

Бахтурина отметила, что многие люди после пробуждения ощущают зажимы в мышцах спины или неприятные ощущения в позвоночнике. Они возникают из-за долгого неподвижного положения во сне и неудобной позы, объяснила она. Размять спину поможет упражнение «Кошка-корова».

Для этого встаем на четвереньки, на четыре опорные точки, и осуществляем прогиб корпуса вниз и, наоборот, округление спины наверх Акулина Бахтурина фитнес-тренер

Следующее хорошее статичное упражнения для мышц спины — одна из базовых асан йоги, — поза «Собака мордой вниз», добавила тренер.

Кроме того, Бахтурина посоветовала включить в зарядку элементы растяжки. Для этого нужно использовать простые наклоны корпуса к ногам, упражнения «бабочка», «лягушка» и статичные выпады, заключила эксперт.

Ранее Бахтурина назвала упражнение от головной боли. Она посоветовала практиковать позу плуга из йоги.

