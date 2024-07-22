Названы эффективные стратегии сохранения продуктивности в жару

Профилактолог Дроздова: лучше работать в жару помогут график и легкие обеды

Летом работа часто воспринимается как вызов из-за ассоциаций этого времени года с отпуском, считает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Эффективные стратегии сохранения продуктивности в жару она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Лучше работать в жару, по мнению эксперта, поможет пересмотр графика: начинать стоит пораньше, когда еще прохладно и свежо, а после обеда отдыхать. Кроме того, профилактолог порекомендовала делить задачи на небольшие и легко выполнимые. «Когда задачи кажутся слишком большими, это может затормозить работу и снизить эффективность. Разделение на мелкие шаги поможет поддерживать мотивацию и чувство прогресса», — объяснила Дроздова.

Также, продолжила она, стоит использовать вентилятор или кондиционер, чтобы поддерживать в помещении температуру, 23-25 градусов, чаще проветривать комнату или офис и избегать прямых солнечных лучшей. Не лишним будет поставить на стол графин с водой и выпивать по стакану через каждые полчаса.

Кроме того, добавила Дроздова, эффективно работать в жаркий день помогут свободная одежда из натуральных тканей, легкие обеды (супы, салаты, фрукты, овощи), прогулки в обеденный перерыв и различные техники расслабления: медитации, дыхательные упражнения, разминка, чаепитие.

Если стресс начинает вызывать физические или психологические проблемы, это явный знак дистресса. Значит, необходимо сделать паузу и пересмотреть график работы

Любовь Дроздова профилактолог

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала оптимальное количество мороженого в жару. По ее словам, при контроле веса в день допустимо съедать одну порцию по 70-100 граммов.