Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 22 июля 2024Забота о себе

Названы эффективные стратегии сохранения продуктивности в жару

Профилактолог Дроздова: лучше работать в жару помогут график и легкие обеды

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Летом работа часто воспринимается как вызов из-за ассоциаций этого времени года с отпуском, считает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Эффективные стратегии сохранения продуктивности в жару она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Лучше работать в жару, по мнению эксперта, поможет пересмотр графика: начинать стоит пораньше, когда еще прохладно и свежо, а после обеда отдыхать. Кроме того, профилактолог порекомендовала делить задачи на небольшие и легко выполнимые. «Когда задачи кажутся слишком большими, это может затормозить работу и снизить эффективность. Разделение на мелкие шаги поможет поддерживать мотивацию и чувство прогресса», — объяснила Дроздова.

Также, продолжила она, стоит использовать вентилятор или кондиционер, чтобы поддерживать в помещении температуру, 23-25 градусов, чаще проветривать комнату или офис и избегать прямых солнечных лучшей. Не лишним будет поставить на стол графин с водой и выпивать по стакану через каждые полчаса.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

Кроме того, добавила Дроздова, эффективно работать в жаркий день помогут свободная одежда из натуральных тканей, легкие обеды (супы, салаты, фрукты, овощи), прогулки в обеденный перерыв и различные техники расслабления: медитации, дыхательные упражнения, разминка, чаепитие.

Если стресс начинает вызывать физические или психологические проблемы, это явный знак дистресса. Значит, необходимо сделать паузу и пересмотреть график работы

Любовь Дроздовапрофилактолог

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала оптимальное количество мороженого в жару. По ее словам, при контроле веса в день допустимо съедать одну порцию по 70-100 граммов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Россия уничтожила пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Дроны навели на цель трехтонную бомбу

      Литва закупит дроны для слежки за границей с Россией и Белоруссией

      Российский бизнес пожаловался на законопроект об утечках

      Названы эффективные стратегии сохранения продуктивности в жару

      У участвующего в СВО потомка русского императора оказалось ультраправое прошлое

      Южная Корея обозначила планы в космонавтике

      В Европе заявили о желании Запада расчленить Россию из-за страха

      России предсказали опережение плана по сокращению импорта

      В США заявили о нежелании Секретной службы направлять снайперов на митинг Трампа

      Стал известен знаменосец сборной США на открытии Олимпиады-2024 в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше