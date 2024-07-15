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13:38, 15 июля 2024Забота о себе

Названо оптимальное количество мороженого в жару

Диетолог Залетова: за раз допустимо съедать не более 70-100 граммов мороженого

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

За раз допустимо съедать не более 70-100 граммов мороженого, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. Оптимальное количество холодного десерта в жару она назвала в беседе с KP.RU.

Залетова отметила, что мороженое является достаточно калорийным лакомством: в 100 граммах сливочного мороженого содержится 180 килокалорий, в пломбире еще больше — 230-240 килокалорий. Тем не менее, по мнению врача, даже худеющим необязательно отказываться от десерта, главное не переедать и знать меру. Она уточнила, что при контроле веса в день допустимо съедать одну порцию по 70-100 граммов. Тем, кто не следит так тщательно за калориями, можно есть по две-три порции ежедневно.

Наиболее полезным и низкокалорийным вариантом холодного десерта Залетова назвала фруктовый лед, в идеале приготовленный дома с минимальным содержанием сахара. «Рецепт прост. Берем свежие ягоды или фрукты. Делаем пюре в блендере. И замораживаем в силиконовых формах в морозилке», — дала совет диетолог.

В заключение врач напомнила, что в жару слишком холодные блюда, в том числе и мороженое, небезопасны. Залетова пояснила, что из-за высокой температуры в организме немного сбивается терморегуляция, что повышает уязвимость перед простудными заболеваниями.

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      Екатерина Улитина
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