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14:21, 22 июля 2024Россия

Названы предполагаемые виновники смертельного квеста в Дагестане

Mash: участников квеста в Махачкале не удалось спасти по вине администраторов

Кадр: Telegram-канал Mash

Участников квеста в Махачкале в Дагестане не удалось спасти по вине администраторов, которые вовремя не нашли ключи от двери. Такую предполагаемую версию смертельного происшествия назвал Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, первыми на дым среагировали люди у кофейного аппарата, а не сотрудники квест-рума. Они вызвали спасателей.

В этот момент администраторы мероприятия бегали в поисках ключа от комнаты, где была заперта компания молодых людей.

По последним данным, двух девушек спасти не удалось, за жизнь 20-летнего парня борются врачи в реанимации.

О случившемся в Дагестане стало известно в понедельник, 22 июля. В квартире, где проходил квест, начался пожар — огонь распространился по помещению, когда ведущий квеста поджег перчатку, раскрывая одно из заданий. Следователи возбудили уголовное дело.

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      Анна Щербакова
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