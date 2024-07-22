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15:32, 22 июля 2024Экономика

Российский бизнес пожаловался на законопроект об утечках

РБК: крупный бизнес пожаловался на планы властей по оборотным штрафам за утечки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Законопроект по оборотным штрафам за утечки персональных данных, подготовленный группой депутатов и сенаторов, вызвал критику со стороны десятков компаний и ассоциаций, представляющих интересы крупного российского бизнеса. Об этом со ссылкой на совещание по поводу документа, которое прошло в Минэкономразвития, пишет РБК.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс были внесены в Госдуму в конце прошлого года, а в первом чтении приняты в январе. Они предусматривают рост штрафов по соответствующей статье на порядок.

Компании пожаловались, что в таких реалиях им придется вложить очень серьезные деньги в средства защиты от утечек, что в конечном итоге придется компенсировать за счет потребителей, но никаких расходы не позволят завершить работы раньше, чем через два-три года. Также они опасаются роста активности недоброжелателей. Например, в «Автодоре» уверены, что любой, кто не захочет платить штраф, сможет вовлечь компанию в историю с многомиллионными убытками.

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