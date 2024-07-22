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18:02, 22 июля 2024Россия

Не вставшим во время исполнения гимна россиянам начали приходить штрафы

В Кабардино-Балкарии оштрафовали не вставших во время исполнения гимна жителей

Фото: Евгения Демина / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии оштрафовали не вставших во время исполнения гимна жителей, передает ТАСС.

Инцидент произошел во время церемонии вручения аттестатов об окончании девятого класса в школе № 33 в Нальчике. Несколько родителей выпускников не встали во время исполнения гимна России. После того как видео распространилось в социальных сетях, жителям начали приходить штрафы.

Всего к административной ответственности привлекли восемь человек. Каждому из них назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

В Госдуме также отреагировали на произошедшее. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал происходящее на видео демонстративным неуважением к одному из государственных символов России и направил запрос в компетентные органы для правовой оценки ролика.

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      Елена Торубарова
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