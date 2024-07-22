Политолог заявил об обманчивом впечатлении в кандидатуре Харрис на пост президента США

Политолог Ярыгин: впечатление, что Харрис — единственный кандидат, обманчиво

Впечатление, что предложенная американским лидером Джо Байденом действующий вице-президент Камала Харрис является единственным кандидатом от Демократической партии на будущих выборах, может быть обманчиво. На это в беседе с «Лентой.ру» указал политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

Сейчас Харрис — лишь желающая стать кандидатом в президенты, ее кандидатуру должны выбрать на съезде Демократической партии, отметил американист. Он уточнил, что выдвижение вице-президента — самый простой вариант, так как она уже заявлена во всех штатах, где проходили праймериз.

По мнению американиста, помимо Харрис будут и альтернативные кандидаты. «Технически это сложно, но возможно», — сказал политолог.

Мы сейчас наблюдаем ее стремительное выдвижение и стремительную поддержку. Буквально в тот же день, как только Джо Байден объявляет о своем выходе из кампании, через несколько часов, он объявляет о поддержке Камалы Харрис, и буквально не в часах, а в минутах измеряется дистанция между объявлением о его поддержке Камалы Харрис и о том, что другие тяжеловесы партии начинают ее поддерживать. Я имею в виду [экс-президента США Билла и его супругу Хилари] Клинтонов и ряд спонсоров Демпартии. Это может создавать обманчивое впечатление, что она единственный кандидат от Демпартии, но это не так Григорий Ярыгин политолог

Явного кандидата в электоральном поле еще не наблюдается, полагает Ярыгин. В качестве фигур, которые могли бы составить конкуренцию Харрис, он выделил губернаторов Мичигана и Калифорнии Гретхен Уитмер и Гэвина Ньюсома.

«У Демпартии сейчас будет идти внутривидовая борьба элит. Сейчас разные группы интересов будут бороться за выдвижение своих кандидатов на должность президента и вице-президента. Та внутрипартийная группа, которая победит, собственно, и определит результаты национальных выборов», — заключил политолог.

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от демократов он поддержал кандидатуру Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.