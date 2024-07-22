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18:14, 22 июля 2024Экономика

В Госдуме оценили идею предоставлять общежития только малоимущим студентам

Депутат Харченко поддержала идею давать общежитие только малоимущим студентам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко поддержала идею предоставлять общежития только малоимущим студентам. Вместе с тем она предложила смещать фокус помощи федерального центра с ремонтом и строительством новых общежитий в регионы. Об инициативе депутат высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Проблема с общежитиями характерна, скорее, для больших городов, так как все высокобалльники стремятся уехать в столицу, считает парламентарий.

«Я считаю, что в региональных вузах достойное качество высшего образования и у абитуриентов огромный выбор образовательных программ в вузах своей малой родины. Общежития традиционно предоставлялись не всем студентам — ребятам из многодетных и неполных семей, сиротам, детям участников (специальной военной операции) СВО. Ректоры всегда внимательно к этой задаче относятся — ни одно заявление не остается без внимания. Кроме того, более 70 процентов бюджетных мест распределяется в региональные вузы, ведь дефицит кадров растет год от года именно в субъектах РФ. Поэтому фокус помощи федерального центра с ремонтом и строительством новым общежитий надо смещать в регионы. В целом, идею министра поддерживаю», — поделилась Харченко.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Он отметил, что цены на проживание абсолютно неадекватны затратам на содержание помещений.

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      Екатерина Смирная
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