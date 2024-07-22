Глава Минобрнауки выразил позицию по общежитиям для малоимущих студентов

Глава Минобрнауки Фальков: нужно решить вопрос об общежитиях для малоимущих

Необходимо решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов и тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что в 2024 году в российских вузах выделили рекордное число бюджетных мест — 621 тысячу. При этом около 30 тысяч из них отдадут выпускникам школ новых регионов.

Фальков добавил, что помимо бюджетных, выросло количество целевых мест — до 145,4 тысячи, в частности, на специальности «лечебное дело» и «педиатрия».