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17:06, 22 июля 2024Россия

Глава Минобрнауки выразил позицию по общежитиям для малоимущих студентов

Глава Минобрнауки Фальков: нужно решить вопрос об общежитиях для малоимущих

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Необходимо решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов и тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что в 2024 году в российских вузах выделили рекордное число бюджетных мест — 621 тысячу. При этом около 30 тысяч из них отдадут выпускникам школ новых регионов.

Фальков добавил, что помимо бюджетных, выросло количество целевых мест — до 145,4 тысячи, в частности, на специальности «лечебное дело» и «педиатрия».

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      Никита Абрамов
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