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12:32, 22 июля 2024Россия

Один из троих ушедших на СВО братьев записал видео и попросил защитить его родителей

Участник СВО из Подмосковья попросил защитить его родителей от соседей

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Участник специальной военной операции (СВО) записал видеообращение, в котором попросил защитить его родителей от нападок соседей. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

На записи мужчина рассказал, что его самого, а также его братьев и родителей оскорбили соседи. Мужчина утверждает, что это связано с участием членов семьи в боевых действиях.

Родители бойцов отметили, что соседи назвали их «понаехавшими». На слова об участии сыновей в СВО матери солдат заявили, что они «где-то сидят и бухают». Родители участников спецоперации написали на соседей заявление в полицию.

Ранее под Москвой мигрантка захватила квартиру бойца СВО, не вернувшегося из зоны боевых действий, не имея каких-либо прав на недвижимость. Освободить жилплощадь она согласилась только после беседы с общественниками.

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      Алан Босиков
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