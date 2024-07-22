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15:53, 22 июля 2024Ценности

Одна деталь на лице Кайли Дженнер в новом видео разочаровала фанатов

Кадр: @kyliejenner / Tiktok

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась новым видео с отдыха в Италии и разочаровала фанатов. На соответствующий ролик в ее соцсетях обратили внимание пользователи платформы Reddit.

На размещенных кадрах 26-летняя предпринимательница запечатлена во время ужина в ресторане. Она предстала перед камерой в черном топе и брюках. На протяжении ролика знаменитость улыбалась и кривлялась.

Юзеры, в свою очередь, заметили одну деталь в лице Дженнер. «Из-за ботокса она не может нормально улыбаться. Вот почему она все время делает такое странное лицо», «Похоже, ей физически больно двигать любой частью лица», «Ее лицо выглядит таким напряженным», «Она так старается исправить свою внешность, но при этом продолжает портить себя еще больше», «Мне искренне ее жаль», — писали они в комментариях под постом.

В июне сообщалось, что Кайли Дженнер расплакалась из-за сравнений с 55-летней женщиной. В разговоре с сестрой, фотомоделью Кендалл Дженнер, телезвезда пожаловалась на комментарии хейтеров, которые высмеяли ее снимки, сделанные в феврале во время показа кутюрной коллекции модного дома Jean Paul Gaultier в Париже.

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      Мария Винар
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