Осы свили гнездо в квартире москвича и попали на видео

Москвич вернулся с дачи и обнаружил дома осиное гнездо

Пенсионер из Москвы вернулся с дачи и обнаружил в квартире осиное гнездо, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Сообщается, что, уехав, мужчина оставил открытой форточку. На опубликованных кадрах видно, что осы свили улей на шторе. Несколько ос летают рядом со своим жильем. Сообщается также, что насекомые начали вести себя агрессивно и нападать на москвича, поэтому ему пришлось вызвать МЧС.

Ранее основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев перечислил неприятности, с которыми россияне могут столкнуться по возвращении из отпуска. Сюрпризы могут преподнести электросеть, протекшие трубы или санузел. Кроме того, из-за неисправностей в канализации квартира может пропитаться неприятным запахом. Если же хозяева не выкинули мусор перед поездкой, они могут встретить дома муравьев, тараканов или моль.