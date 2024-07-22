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20:34, 22 июля 2024Экономика

Осы свили гнездо в квартире москвича и попали на видео

Москвич вернулся с дачи и обнаружил дома осиное гнездо

Пенсионер из Москвы вернулся с дачи и обнаружил в квартире осиное гнездо, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Сообщается, что, уехав, мужчина оставил открытой форточку. На опубликованных кадрах видно, что осы свили улей на шторе. Несколько ос летают рядом со своим жильем. Сообщается также, что насекомые начали вести себя агрессивно и нападать на москвича, поэтому ему пришлось вызвать МЧС.

Ранее основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев перечислил неприятности, с которыми россияне могут столкнуться по возвращении из отпуска. Сюрпризы могут преподнести электросеть, протекшие трубы или санузел. Кроме того, из-за неисправностей в канализации квартира может пропитаться неприятным запахом. Если же хозяева не выкинули мусор перед поездкой, они могут встретить дома муравьев, тараканов или моль.

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      Мария Черкасова
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