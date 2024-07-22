Россиянам перечислили ждущие по возвращении из отпуска беды

После возвращения из отпуска надо проверить санузел и водопровод на протечки

Первым делом после возвращения из отпуска россиянам рекомендовали проверить санузел и водопровод на протечки. Этим и другими советами с россиянами поделился эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев, комментарий которого оказался в распоряжении «Ленты.ру».

За время отсутствия в ванной могла появиться течь из-за лопнувшей трубы или уплотнителя, и во влажной среде начала размножаться плесень. Если это произошло, течь надо устранить, а санузел тщательно вымыть.

Неприятные сюрпризы может преподнести и электросеть. Чтобы не столкнуться с коротким замыканием, перед поездкой желательно выключить все электроприборы. В случае замыкания хозяин квартиры может лишиться дорогостоящих бытовых приборов, предупредил эксперт.

Соседи также могут оказаться источником неприятностей, устроив потоп. Кроме того, по возвращении хозяев могут встретить муравьи, моль или тараканы. Они заселят кухню, если найдут доступ к продуктам в шкафах или отходам в мусорном баке.

В квартире может появиться неприятный запах. Чаще всего он возникает из-за неисправностей с водопроводом и канализацией. Проблема решается тщательным проветриванием всех комнат.

Ранее основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев посоветовал россиянам перед поездкой в отпуск сделать в квартире влажную уборку, закрыть краны, проверить газовые плиты и выключить электроприборы.