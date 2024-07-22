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19:10, 22 июля 2024Экономика

Россиянам перечислили ждущие по возвращении из отпуска беды

После возвращения из отпуска надо проверить санузел и водопровод на протечки

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Первым делом после возвращения из отпуска россиянам рекомендовали проверить санузел и водопровод на протечки. Этим и другими советами с россиянами поделился эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев, комментарий которого оказался в распоряжении «Ленты.ру».

За время отсутствия в ванной могла появиться течь из-за лопнувшей трубы или уплотнителя, и во влажной среде начала размножаться плесень. Если это произошло, течь надо устранить, а санузел тщательно вымыть.

Неприятные сюрпризы может преподнести и электросеть. Чтобы не столкнуться с коротким замыканием, перед поездкой желательно выключить все электроприборы. В случае замыкания хозяин квартиры может лишиться дорогостоящих бытовых приборов, предупредил эксперт.

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Соседи также могут оказаться источником неприятностей, устроив потоп. Кроме того, по возвращении хозяев могут встретить муравьи, моль или тараканы. Они заселят кухню, если найдут доступ к продуктам в шкафах или отходам в мусорном баке.

В квартире может появиться неприятный запах. Чаще всего он возникает из-за неисправностей с водопроводом и канализацией. Проблема решается тщательным проветриванием всех комнат.

Ранее основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев посоветовал россиянам перед поездкой в отпуск сделать в квартире влажную уборку, закрыть краны, проверить газовые плиты и выключить электроприборы.

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      Мария Черкасова
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