Россиянам назвали способ уехать в отпуск с чистым сердцем

Россиянам назвали способ подготовить квартиру к отпуску

Перед уходом в отпуск в квартире следует сделать генеральную уборку. Таким советом с уезжающими россиянами поделился строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев, комментарий которого оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Чтобы уехать отдыхать с чистым сердцем, эксперт посоветовал протереть влажной тряпкой полки, подоконники, столешницы, пропылесосить и вымыть пол, постирать постельное белье и шторы. Также перед отъездом не стоит забывать очищать от пыли решетки вентиляции, чтобы в квартиру поступал свежий воздух.

Важно проследить, чтобы краны в ванной и на кухне были плотно закрыты. Перед отъездом следует перекрыть в квартире воду, а также проверить, что вентили и уплотнители не подтекают. Неисправность спровоцирует появление плесени, а в худшем случае — потоп, от которого могут пострадать соседи.

Также рекомендуется выключить из сети все электроприборы или отключить электричество полностью. Так можно не платить за свет и воду, хотя и после отпуска есть шанс получить налоговый вычет по коммунальным услугам, напомнил Васильев.

Владельцам газовых плит рекомендуется осмотреть их и убедиться, что газ перекрыт. Перед отъездом плотно закройте все окна и двери, тщательно упакуйте продукты и выкиньте мусор, посоветовал эксперт. Тем же, кто покидает жилье надолго, он рекомендовал обратиться за помощью к соседям. Они могут присмотреть за жильем, пока хозяева в отъезде.

Ранее россияне назвали траты на путешествия, экскурсии и рестораны в отпуске главными дополнительными расходами, с которыми приходится сталкиваться летом.