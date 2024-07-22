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15:02, 22 июля 2024Путешествия

Пассажирку сняли с рейса после посадки под угрозой ареста и отдали ее место члену экипажа

Пассажирку Frontier сняли с рейса после посадки и отдали ее место члену экипажа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Пассажирку американской авиакомпании Frontier сняли с рейса после посадки и отдали ее место члену экипажа. Подробностями истории поделилось издание View from the Wing.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 20 июля, на рейсе Атланты в Денвер. Студентка-медик рассказала, что в случае отказа уступить место ей угрожали арестом. Более того, перевозчик не предложил забронировать ей новые билеты на другой рейс и не предоставил компенсацию.

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В итоге путешественнице пришлось самой перебронировать билет на воскресный рейс авиакомпании Delta, и из-за этого она пропустила свадьбу, на которую была приглашена.

Ранее в США пассажирка с грудным ребенком перепутала пол стюардессы авиакомпании United Airlines и была снята с рейса. Во время посадки она случайно назвала бортпроводницу сэром.

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      Марина Черняк
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