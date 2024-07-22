Пассажиры устроили дебош в самолете, кинули телефон на пол и вызвали пожар

Пассажиры Avianca кинули телефон на пол самолета и сорвали рейс в Сан-Паулу

Пассажиры латиноамериканской авиакомпании Avianca устроили пожар в самолете и сорвали рейс. Об этом пишет портал The Aviation Herald.

Люди начали дебоширить во время взлета Airbus A320, который отправлялся из Боготы, Колумбия, в бразильский Сан-Паулу 17 июля. В процессе пассажиры кинули мобильный телефон на пол, что вызвало перегрев и возгорание аккумулятора.

Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета, они сбросили топливо, а затем благополучно приземлились. В Боготе борт встретила полиция, дебоширов задержали.

Остальные пассажиры рейса прибыли в Бразилию на резервном самолете на 5,5 часа позже расписания. Лайнер, на борту которого произошел пожар, вернулся к полетам через 11 часов после инцидента.

Ранее самолет Utair подал сигнал срочности на пути из Москвы в Ереван. Экстренная посадка потребовалась из-за больного пассажира на борту.