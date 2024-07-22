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15:25, 22 июля 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший из Москвы самолет подал сигнал срочности из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании Utair подал сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Ереван Boeing 767-200 в воскресенье, 21 июля. Во время полета командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и принял решение посадить лайнер на незапланированном аэродроме.

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В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту Астрахани. После посадки к борту подъехала бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

Самолет популярной российской авиакомпании вернулся в аэропорт через час после вылета из-за поломки. Инцидент случился 22 июля на рейсе из Архангельска в Санкт-Петербург.

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      Фариза Бацазова
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