Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший из Москвы самолет подал сигнал срочности из-за больного пассажира

Самолет российской авиакомпании Utair подал сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Ереван Boeing 767-200 в воскресенье, 21 июля. Во время полета командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и принял решение посадить лайнер на незапланированном аэродроме.

В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту Астрахани. После посадки к борту подъехала бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

Самолет популярной российской авиакомпании вернулся в аэропорт через час после вылета из-за поломки. Инцидент случился 22 июля на рейсе из Архангельска в Санкт-Петербург.