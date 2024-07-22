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12:24, 22 июля 2024Путешествия

Самолет с россиянами кружил в небе час и не смог набрать высоту из-за поломки

Mash: SSJ-100 вернулся в Архангельск через час после вылета из-за поломки

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Самолет авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт через час после вылета из-за поломки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Нештатная ситуация произошла 22 июля на рейсе из Архангельска в Санкт-Петербург. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отправился из авиагавани в 7:15, а потом час кружил в небе над Северодвинском. Лайнер так и не смог набрать высоту и вернулся в Архангельск в 8:23.

По данным источника, причиной стала проблема с закрылками. «Пассажирам объявили о технической неисправности за 20 минут до посадки», — уточняет канал.

Авиакомпания приготовила резервный борт, вылет с северную столицу назначен на 12:25. По данным табло аэропорта, к 12:10 посадка на рейс была закончена.

Ранее сотни россиян застряли в Турции из-за поломки самолета. Людям пришлось почти 16 часов ждать резервный лайнер из Москвы.

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      Мария Борисова
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