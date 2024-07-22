Сотни россиян застряли за границей из-за задержки рейса

Сотни пассажиров Azur Air застряли в Турции из-за задержки рейса на 16 часов

Сотни россиян застряли в Турции из-за задержки рейса в Казань на 16 часов. Об этом пишет издание «Бизнес Online».

Самолет Azur Air должен был вылететь из Даламана 21 июля в 8:25, однако был отложен на неопределенный срок из-за поломки Boeing 767. В результате более 350 пассажиров, в том числе беременные женщины и дети, застряли в аэропорту за границей.

Люди рассказали журналистам, что авиакомпания не давала точной информации о времени отправления. При этом представитель транспортной прокуратуры Татарстана сообщил, что за туристами отправят резервный борт из Москвы.

По данным табло аэропорта Казани, воздушное судно вылетело из Даламана только в полночь и прибыло в Казань 22 июля в 4:35. Задержка составила почти 16 часов.

Ранее пассажиров другого рейса Azur Air закрыли в душном самолете без воды и кондиционера и продержали так больше часа. Одна девушка дважды потеряла сознание.