Переделавший стартовый пистолет в боевой житель ДНР расправился с семьей и сел пожизненно

В ДНР местный житель получил пожизненный срок за ограбление и убийство семьи

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 37-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы за расправу над четырьмя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»), по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как установил суд, в начале декабря 2020 года осужденный купил стартовый пистолет с патронами, которые он переделал в боевое огнестрельное оружие. Данное огнестрельное оружие он хранил в тайнике, в селе Родниковом. С этим оружием в марте 2021 года фигурант совершил разбойное нападение на дом, в котором проживала семья из пяти человек. Так, с помощью оружия, он ограбил пострадавших на сумму более одного миллиона рублей. В результате налета двое мужчин и две женщины получили огнестрельные ранения. Они не выжили. После ограбление злоумышленник скрылся.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Лосино-Петровском трое неизвестных мужчин в балаклавах ограбили дом бывшего генерального директора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова.