Неизвестные в балаклавах ограбили дом бывшего гендиректора «Росгосстраха»

В Подмосковье трое мужчин в балаклавах ограбили дом экс-главы «Росгосстраха»

В подмосковном Лосино-Петровском трое неизвестных мужчин в балаклавах ограбили дом бывшего генерального директора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники проникли в дом Маркарова, связали хозяина и его жену, а после при помощи угроз забрали деньги и ювелирные украшения на сумму более миллиона рублей. Им удалось скрыться.

После обращения пострадавшего следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Сейчас силовики ищут подозреваемых.

Ранее в центре Москвы неизвестные похитили гендиректора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти и увезли в приграничный с Украиной регион.