Перемотанного скотчем ребенка нашли в российском детсаду

На Урале в детсаду нашли ребенка с перемотанной скотчем рукой

На Урале перемотанного скотчем ребенка нашли в частном детском саду. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

Издание опубликовало фотографию, на которой видно ребенка с замотанной липкой лентой кистью правой руки. В екатеринбургском дошкольном учреждении, где и был сделан снимок, запечатленное на нем объяснили следующим образом.

По словам управляющей детсадом, девочка поступила к ним несоциализированной. Она якобы сосала пальцы до крови и «колупала чуть ли не до кости» переносицу. Использование самодельной перчатки было импровизированным способом борьбы с этой привычкой, добавили там.

Отец ребенка утверждает, что воспитатели довели его дочь до нервного тика. Педагоги, в свою очередь, заявили, что родственники девочки перешли к угрозам и якобы заставляют их сознаться в противоправных действиях в отношении воспитанницы.

Ранее в Приморье няню детского сада застали за избиением двухлетнего ребенка кулаком по голове. Родители пригрозили обратиться в прокуратуру. В администрации учреждения сообщили, что работник имеет многолетний опыт и раньше на нее никогда не жаловались.