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19:11, 22 июля 2024Интернет и СМИ

В Турции раскрыли план США против России

Cumhuriyet: США пытаются открыть южный фронт против России

Фото: Armenian Defence Ministry / Reuters

США, укрепляя отношения с Арменией, пытаются открыть южный фронт против России. План американских властей раскрыл обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для турецкой газеты Cumhuriyet.

Автор материала отметил, что Вашингтон неоднократно пытался открыть южный фронт на Кавказе, в частности, в Грузии, но ему пока не удалось сделать это. По мнению Гюллера, в настоящий момент власти США планируют открыть южный фронт с помощью Армении.

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в министерстве обороны Армении», — указал обозреватель. Он также напомнил, что недавно заместитель американского госсекретаря Узра Зейя заявила о начале нового стратегического этапа в отношениях Вашингтона и Еревана.

Гюллер счел, что таким образом Вашингтон пытается открыть южный фронт против Москвы, а также помешать сотрудничеству Турции, России и Ирана.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что США и Европа всегда пытались подчинить себе Россию. Он заявил, что западные страны на самом деле испытывают страх перед Москвой.

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      Олег Давыдов
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