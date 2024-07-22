Cumhuriyet: США пытаются открыть южный фронт против России

США, укрепляя отношения с Арменией, пытаются открыть южный фронт против России. План американских властей раскрыл обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для турецкой газеты Cumhuriyet.

Автор материала отметил, что Вашингтон неоднократно пытался открыть южный фронт на Кавказе, в частности, в Грузии, но ему пока не удалось сделать это. По мнению Гюллера, в настоящий момент власти США планируют открыть южный фронт с помощью Армении.

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в министерстве обороны Армении», — указал обозреватель. Он также напомнил, что недавно заместитель американского госсекретаря Узра Зейя заявила о начале нового стратегического этапа в отношениях Вашингтона и Еревана.

Гюллер счел, что таким образом Вашингтон пытается открыть южный фронт против Москвы, а также помешать сотрудничеству Турции, России и Ирана.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что США и Европа всегда пытались подчинить себе Россию. Он заявил, что западные страны на самом деле испытывают страх перед Москвой.