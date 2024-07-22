В Европе заявили о желании Запада расчленить Россию из-за страха

Журналист Боуз заявил, что Запад пытался расчленить Россию, потому что боялся ее

Запад всегда пытался подчинить Россию из-за страха перед ней. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Он заявил, что западные страны всегда боялись мощи России. «Они веками пытались расчленить Россию и подчинить ее себе», — высказался он.

Европейский журналист также подчеркнул, что Украина стала лишь очередной попыткой подчинить страну, но Западу не удалось этого сделать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия боялась Соединенные Штаты, когда он был у власти.