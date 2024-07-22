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14:20, 22 июля 2024Бывший СССР

Подполье заявило о срыве ротации ВСУ в Харьковской области

Лебедев: удар РФ по вокзалу с техникой и бойцами сорвал ротацию ВСУ у Волчанска
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Российские войска ударом по вокзалу с техникой и бойцами сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Волчанска. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«По сообщению нашей агентуры, на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава как раз во время прилета», — проинформировал он.

Лебедев добавил, что под удар попала железнодорожная ветка от Южного вокзала до Новоселовки. По его словам, к месту ехало большое количество машин скорой помощи. Он уточнил, что российские силы нанесли удар ночью.

Ранее авиация РФ ударом бомбы ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области. Цель удалось обнаружить с помощью разведывательных дронов.

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      Кристина Есикова
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