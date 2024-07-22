ВС РФ уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000

Российская авиация ударом управляемой бомбы ФАБ-3000 уничтожила пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Сначала цель была обнаружена разведывательными дронами, после чего ее атаковали фугасной авиабомбой. В зоне поражения оказались 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), бронеавтомобиль и три пикапа.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ни один мирный житель при уничтожении пунктов дислокации не пострадал.

В марте Министерство обороны РФ сообщило, что российское предприятие начало массовое производство ФАБ-3000. Ранее МО показало бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции, который превращает свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Бомба, которая весит 1550 килограммов, содержит 675 килограммов взрывчатого вещества.

