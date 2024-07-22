В Роскачестве назвали наиболее популярный у россиян сервис бронирования жилья для отпуска

Роскачество: сервис «Яндекс Путешествия» выбрали 42 процента россиян

Специалисты Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества по итогам проведенного опроса выяснили, что наиболее популярным сервисом по бронированию гостиниц у россиян стал «Яндекс Путешествия».

Согласно исследованию, опубликованному Роскачеством, 65 процентов россиян при выборе места размещения пользовались сайтами по подбору гостиниц.

Сервисом «Яндекс Путешествия» пользуется 42 процента россиян при самостоятельном выборе мест для проживания в поездках. На втором месте оказался сервис «Суточно» — им пользовались 33 процента опрошенных. Третье место разделили сервисы «Туту Отели» и «Островок» — по 20 процентов.

Также в ходе опроса выяснилось, что при выборе гостиниц россияне обращают внимание на цену (73 процента) и удобства в номере (51 процент). «Также в пятерку релевантных критериев при выборе отеля входит транспортная доступность (34 процента), тип питания (32 процента), условия оплаты и бронирования (30 процентов). На рейтинг отеля обращает внимание 27 процентов», — говорится в исследовании.

В исследовании приняло участие 1,2 тысячи жителей России, которые пользовались гостиничными услугами хотя бы раз в течение последних 12 месяцев. Респондентам предлагался множественный выбор.

