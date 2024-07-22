Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:41, 22 июля 2024Экономика

В Роскачестве назвали наиболее популярный у россиян сервис бронирования жилья для отпуска

Роскачество: сервис «Яндекс Путешествия» выбрали 42 процента россиян

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Специалисты Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества по итогам проведенного опроса выяснили, что наиболее популярным сервисом по бронированию гостиниц у россиян стал «Яндекс Путешествия».

Согласно исследованию, опубликованному Роскачеством, 65 процентов россиян при выборе места размещения пользовались сайтами по подбору гостиниц.

Сервисом «Яндекс Путешествия» пользуется 42 процента россиян при самостоятельном выборе мест для проживания в поездках. На втором месте оказался сервис «Суточно» — им пользовались 33 процента опрошенных. Третье место разделили сервисы «Туту Отели» и «Островок» — по 20 процентов.

Также в ходе опроса выяснилось, что при выборе гостиниц россияне обращают внимание на цену (73 процента) и удобства в номере (51 процент). «Также в пятерку релевантных критериев при выборе отеля входит транспортная доступность (34 процента), тип питания (32 процента), условия оплаты и бронирования (30 процентов). На рейтинг отеля обращает внимание 27 процентов», — говорится в исследовании.

В исследовании приняло участие 1,2 тысячи жителей России, которые пользовались гостиничными услугами хотя бы раз в течение последних 12 месяцев. Респондентам предлагался множественный выбор.

Что думаешь? Оцени!
      Татьяна Романова
      Обсудить
      Последние новости

      «Кого бы демократы ни выбрали, Трамп победит». Европейские политики отреагировали на отказ Байдена идти на выборы

      Ребенок приехал с семьей в Россию из Саудовской Аравии, выпал из окна отеля и не выжил

      Мошенники обманом завладели миллионами писателя Эдварда Радзинского

      Очевидица рассказала о последствиях взрыва в ТЦ Апшеронска

      ФСБ задержала россиянина при попытке дать налоговику завернутую в листья салата взятку

      Один из троих ушедших на СВО братьев записал видео и попросил защитить его родителей

      Тупорылая акула набросилась на мужчину на глазах у его детей

      Владелец российской фирмы незаконно легализовал 40 мигрантов

      Доходы россиян от процентов по вкладам подсчитали

      Врач предупредил о наиболее распространенных тревожных симптомах рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше