Посол Колумбии сообщил о контактах с Россией по наемникам на Украине

Посол Колумбии: Богота обсуждала с Москвой судьбу воевавших за ВСУ наемников

Богота обсуждала с Москвой воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) колумбийских наемников. Об этом заявил посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра, сообщают «Известия».

«Когда кто-то был задержан, а также передан Российской армии или попал в плен, посольству Колумбии приходилось оперативно реагировать и координировать свои действия», — отметил посол.

Эктор Аренас Нейра добавил, что из-за высокого уровня бедности в стране колумбийцы «вынуждены участвовать в зарубежных конфликтах». Он подчеркнул, что задачей дипведомства является информирование граждан о принятии «более взвешенных решений, так как далеко не все могут вернуться с поля боя в целости и сохранности».

12 июня Министерство обороны Украины заявило, что соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ составляет один к трем. За счет чего достигается такое соотношение, в ведомстве не уточнили.