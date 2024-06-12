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14:47, 12 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в армии

Минобороны Украины: соотношение добровольцев и мобилизованных составляет 1 к 3

Фото: Alina Smutko

Соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет один к трем. Об этом заявила замминистра обороны Наталья Комарова, пишет «Страна.ua».

«По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3. Это говорит, что у нас остается потенциал защищать Украину», — сообщила она.

За счет чего достигается такое соотношение, чиновница не уточнила.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко со ссылкой на источники в ВСУ заявил, что потребность армии в мобилизованных составляет 110 тысяч человек. Он также прокомментировал заявления украинского руководства о планах мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, такая цифра озвучивалась во время планирования контрнаступления под руководством бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ЖЗЛ
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