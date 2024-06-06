На Украине озвучили требуемое число новобранцев в ВСУ

Депутат Рады Горбенко: в 2024 году требуется мобилизовать 110 тысяч человек

Потребность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мобилизованных составляет 110 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко со ссылкой на источники в ВСУ в интервью «Укринформ».

Горбенко прокомментировал заявления украинского руководства о планах мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, такая цифра озвучивалась во время планирования контрнаступления под руководством бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Политик отметил, что на отказ от плана повлияли задержки западной помощи.

«Военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе в этом году составляет 100-110 тысяч человек», — заявил депутат. Он подчеркнул, что такое число требуется из-за перехода ВСУ к обороне. Горбенко предположил, что в 2024 году удастся мобилизовать 120 тысяч новобранцев.

Ранее в интервью CNN украинские военные заявили о недостатках мобилизации. По словам одного из командиров, у некоторых новобранцев не хватает специальной подготовки.