В ВСУ заявили, что недостаток информации о мобилизации отпугивает людей

Украинцы недостаточно проинформированы о ходе мобилизации. Об этом сообщили американскому каналу CNN украинские военные.

По словам Ярослава Галаса из 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), люди не знают, что происходит в боевых бригадах, им необходимо объяснять это. «Это отпугивает людей», — отметил он. Собеседник телеканала добавил, что многие украинцы обеспокоены, что после призыва сразу попадут на фронт. Однако, подчеркнул Галас, это не соответствует действительности.

Кроме того, командир ВСУ на условиях анонимности рассказал, что у некоторых новобранцев не хватает специальной подготовки, «чтобы сделать из них настоящих профессионалов». При этом Галас высказал мнение, что на фоне продолжающихся военных действий мобилизация необходима.

Ранее стало известно, что украинцы придумали новый способ уклоняться от мобилизации — они покидают территорию страны через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени.

До этого киевский политолог Андрей Ермолаев сообщил о появлении на Украине из-за мобилизации стихийных бунтарских групп. По его словам, у граждан вызывает недовольство ненадлежащее отношение государства к военным.