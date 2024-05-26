Подпольщик Лебедев: украинцы бегут за границу через транзитную зону Молдавии

Украинцы придумали новый способ уклоняться от мобилизации — они покидают территорию страны через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени. Об этом рассказал в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Украинцы едут на машине по трассе Одесса-Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка», — объяснил он.

Подпольщик добавил, что раньше жители Украины покупали для побега дешевые авто. Теперь украинцы пользуются грузовиками, указал собеседник агентства.

Ранее на острый дефицит кадров из-за мобилизации пожаловался директор центра занятости Львовской области Олег Рисный. Он заявил, что большинство предприятий на Украине не могут найти работников, несмотря на предложения брони от призыва.