Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:43, 26 мая 2024Бывший СССР

Украинцы придумали новый способ уклоняться от мобилизации

Подпольщик Лебедев: украинцы бегут за границу через транзитную зону Молдавии

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Украинцы придумали новый способ уклоняться от мобилизации — они покидают территорию страны через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени. Об этом рассказал в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Украинцы едут на машине по трассе Одесса-Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка», — объяснил он.

Подпольщик добавил, что раньше жители Украины покупали для побега дешевые авто. Теперь украинцы пользуются грузовиками, указал собеседник агентства.

Ранее на острый дефицит кадров из-за мобилизации пожаловался директор центра занятости Львовской области Олег Рисный. Он заявил, что большинство предприятий на Украине не могут найти работников, несмотря на предложения брони от призыва.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге ликвидировали психически больного преступника. Мужчина открыл стрельбу по людям из-за замечания о курении

      Трамп назвал главную угрозу для США

      Взятые в плен украинские военные призвали солдат ВСУ сдаваться

      Украинцы придумали новый способ уклоняться от мобилизации

      В словах Путина о готовности России к переговорам увидели скрытый сигнал

      Сунак пообещал вернуть обязательный военный призыв в стране

      Росгвардия показала кадры штурма квартиры стрелявшего по полицейским чеченца

      Путин посетит с двухдневным визитом Узбекистан

      Объявлено наказание для Никки Минаж за провоз наркотиков

      Посол прокомментировал выпады Байдена в адрес Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше