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14:58, 22 июля 2024Россия

Потомок императора рассказал об участии в боях под Артемовском

Потомок Николая I Дорошин рассказал, что командует подразделением БПЛА на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Имеющий французское гражданство и участвующий в специальной военной операции (СВО) потомок русского императора Николая I Гавриил Дорошин, ранее являвшийся пулеметчиком, рассказал, что стал командовать подразделением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Его слова приводит портал KP.RU.

По словам военнослужащего, чья прабабушка в восьмом колене была старшей дочерью Николая I, Марией Романовой, с начала СВО он успел принять участие в боях на авдеевском направлении, под Марьинкой, а также в районах Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут). Дорошин сообщил, что первый год операции служил в штурмовых отрядах, но после переквалифицировался, так как «противник заставил учиться».

«Стало ясно, насколько это оружие эффективно, и я выучился на оператора БПЛА, а потом стал руководить группой операторов», — рассказал о своем участии в СВО Дорошин.

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По его словам, подразделение за последний год уничтожило около десяти танков, семь БТР, а также несколько пикапов и минометов Вооруженных сил Украины.

Ранее Дорошин рассказал, что приезжал участвовать в конфликте в Донбассе еще в 2014 году. Он объяснил, что не планирует возвращаться во Францию, и рассказал, почему принял решение участвовать в боевых действиях.

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      Марк Леонов
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