Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:21, 22 июля 2024Силовые структуры

Появились подробности об арестованном в России французе Винатье

Французский иноагент Лоран Винатье проживал в гостинице в Москве

Фото: РИА Новости

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемый в незаконном сборе сведений в области военной деятельности России, проживал в гостинице в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что француз не имел постоянного места жительства. При этом, по данным собеседника агентства, у супруги Винатье есть квартира в российской столице. Он пояснил, что французу было удобнее проводить рабочие встречи, проживая в гостинице.

Винатье был арестован 7 июня Замоскворецким судом Москвы. По данным ФСБ, он встречался с экспертами и государственными служащими для сбора военных и военно-технических сведений. Эту информацию могли использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России.

Также в СК установили, что француз несколько лет не представлял документы для включения в реестр иноагентов, как того требует российское законодательство. Он будет находиться в СИЗО до 5 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      НАТО привело более 500 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности. Зачем альянс наращивает группировку?

      Экс-участник популярного шоу рассказал о самых странных запросах подписчиков на OnlyFans

      Названы имена убедивших Байдена покинуть президентскую гонку советников

      Россиянка побывала в США и описала страну фразой «американский рай кажется адом»

      Вучич заявил об отсутствии поводов для санкций против России

      Военные США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море

      Появились подробности об арестованном в России французе Винатье

      Над Туапсе прогремели взрывы

      В США заговорили о необходимости массовой мобилизации

      Маск назвал Харрис марионеткой Сороса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше