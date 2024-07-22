Появились подробности об арестованном в России французе Винатье

Французский иноагент Лоран Винатье проживал в гостинице в Москве

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемый в незаконном сборе сведений в области военной деятельности России, проживал в гостинице в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что француз не имел постоянного места жительства. При этом, по данным собеседника агентства, у супруги Винатье есть квартира в российской столице. Он пояснил, что французу было удобнее проводить рабочие встречи, проживая в гостинице.

Винатье был арестован 7 июня Замоскворецким судом Москвы. По данным ФСБ, он встречался с экспертами и государственными служащими для сбора военных и военно-технических сведений. Эту информацию могли использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России.

Также в СК установили, что француз несколько лет не представлял документы для включения в реестр иноагентов, как того требует российское законодательство. Он будет находиться в СИЗО до 5 августа.