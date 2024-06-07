Суд арестовал собиравшего в Москве военные данные о России француза

В Москве арестовали до 5 августа француза, собиравшего военные данные о России

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал гражданина Франции, собиравшего военные данные о России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Лоран Винатье будет находиться в СИЗО до 5 августа. На заседании иностранец сказал: «Я принял, что виновен в этом».

Иностранцу вменяется статья 330.1 УК РФ («Злостное уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента»).

По данным следствия, француз нескольких лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов, занимался целенаправленным сбором сведений о военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности государства. Иностранец неоднократно приезжал в страну и встречался с россиянами.

Винатье работал в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Он в качестве консультанта занимался евразийскими вопросами после переворота на Украине в феврале 2014 года, а прежде в его ведении был конфликт в Чечне. В швейцарском центре подтвердили задержание своего сотрудника.

Силовики задержали француза днем 6 июня в ресторане.